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Наследник состояния звезды Playboy ограбил магазин
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Наследник состояния звезды Playboy ограбил магазин ради 60 долларов 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Globallookpress: Lorimar Film Entertainment
Наследник миллионного состояния звезды Playboy Редмонд О'Нил (Redmond O'Neal) ограбил магазин, его добычей стали 60 долларов, а во время преступления он находился под воздействием наркотиков. Об этом пишет People.
33-летний О'Нил ворвался в небольшой магазин в Лос-Анджелесе и стал угрожать продавцу ножом. Грабитель вытащил из кассы 60 долларов и скрылся с места преступления, однако вскоре был задержан. О'Нила поместили под стражу с правом освобождения под залог в 50 тысяч долларов.
По информации издания, это не первое преступление О'Нила. В 2008 году его арестовали за хранение наркотиков и управление транспортным средством в состоянии опьянения, а в 2011-м у него нашли героин. В 2015 году его приговорили к трем годам тюрьмы за нарушение условий испытательного срока.
Его мать — Фэрра Фосетт — была актрисой и моделью. Наибольшую известность она получила после фото в красном купальнике, а в 1995-м снялась в журнале Playboy и тот номер стал культовым. Фосетт, скончавшаяся в 2009 году, оставила своему сыну Редмонду миллионное наследство, к которому тот имеет ограниченный доступ — он может тратить деньги только на здоровье.
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