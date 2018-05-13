Появилось фото напавшего на прохожих уроженца Чечни

Появилось фото напавшего на прохожих в Париже уроженца Чечни

В сети появилось фото уроженца Чечни Хамзата Азимова, напавшего на прохожих в центре Парижа вечером 12 мая. Снимок публикует France Info.

Как отмечает издание, Азимов натурализовался во Франции в 2010 году, а с 2016 года им заинтересовались спецслужбы.

Naturalisé français en 2010, fiché S depuis 2016… ce que l'on sait sur Khamzat Azimov, l'auteur de l'attentat perpétré dans le centre de Paris samedi soir https://t.co/jI3fJKKFp0 pic.twitter.com/cXzqgREmNB— franceinfo plus (@franceinfoplus) 13 мая 2018 г. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил чеченское происхождение Азимова.

Накануне вооруженный ножом молодой человек с криками "Аллах Акбар" напал на прохожих у здания Парижской оперы. В результате погиб один человек, еще четверо ранены. Полиция ликвидировала нападавшего.