Ещё
Появилось фото напавшего на прохожих уроженца Чечни
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Появилось фото напавшего на прохожих в Париже уроженца Чечни 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Thibault Camus/AP
В сети появилось фото уроженца Чечни Хамзата Азимова, напавшего на прохожих в центре Парижа вечером 12 мая. Снимок публикует France Info.
Как отмечает издание, Азимов натурализовался во Франции в 2010 году, а с 2016 года им заинтересовались спецслужбы.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил чеченское происхождение Азимова.
Накануне вооруженный ножом молодой человек с криками "Аллах Акбар" напал на прохожих у здания Парижской оперы. В результате погиб один человек, еще четверо ранены. Полиция ликвидировала нападавшего.
Газета.Ru: последние новости
Умер Баадур Цуладзе Кадыров рассказал об устроившем резню в Париже уроженце Чечни СМИ: нападение в Париже устроил выходец из Чечни
Комментарии3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Баадур Цуладзе37
Макарский срочно увез в больницу полумертвую жену32
Теракт в Париже: Россия ждет ответа от Франции386
США пригрозили ЕС за поддержку Ирана62
Киркоров обратился к негодующим россиянам67
Видео
02:48
«Грандиозная стройка»: как «Таврида» изменит жизнь
Общество Недвижимость
01:35
Малахов оскандалился из-за фото с Цымбалюк-Романовской
Шоу-бизнес
00:38
В НАТО назвали провокацией покупку Турцией С-400
Армия Ближний Восток
00:46
«Евровидение» поедет в Иерусалим
Шоу-бизнес Другое
09:46
США пригрозили ЕС за поддержку Ирана
США В мире
00:50
В Сети появилось видео смерча в Астрахани
Происшествия
01:19
На Украине заявили о ненужности Крыма
Украина В мире
06:22
Киркоров обратился к негодующим россиянам
Шоу-бизнес
00:23
Смартфон OnePlus 6 показали на видеорендере
Гаджеты Наука и техника
02:14
Теракт в Париже: Россия ждет ответа от Франции
Происшествия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение