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В Альпах нашли тело швейцарского туриста
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Во французских Альпах нашли тело швейцарского туриста 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Поисковые службы обнаружили тело швейцарского туриста, пропавшего в марте в департаменте Верхняя Савойя во французских Альпах, передает газета Parisien.
По сообщению газеты, погибшего туриста нашли благодаря сноуборду, который торчал из снега в небольшом ущелье на высоте две тысячи метров.
"Тело обнаружил местный участник поискового сообщества, который вызвал пожарных, чтобы те спустили тело с вершины и передали похоронным службам", — сообщил изданию представитель местной жандармерии.
Две недели назад после таяния снегов в этом же районе поисковики обнаружили тела двух лыжников 47 и 49 лет, которые исчезли в тот же день, что и швейцарский турист. При этом 39-летний лыжник из Британии, пропавший 7 января в коммуне Тинь департамента Савойя, до сих пор не найден.
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