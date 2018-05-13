На шахте в Кузбассе произошло задымление

На шахте «Грамотеинская» в Кузбассе произошло задымление

Горняки шахты "Грамотеинская" в кузбасском городе Белово эвакуировались в воскресенье днём из-за задымления, никто не пострадал, сообщает пресс-служба региональной администрации.

"В 15.36 (11.36 мск) в оперативные службы поступил сигнал о задымлении в демонтажной камере шахты "Грамотеинская" в Белово. В шахте на тот момент находилось 59 человек. Никто не пострадал", — говорится в сообщении.

По данным властей, в 16.05 (12.05 мск) на шахту прибыли два отделения военизированного горноспасательного отряда (ВГСО), бригада медиков, оперативные подразделения МЧС

Как уточнили в обладминистрации, 54 шахтера самостоятельно вышли на поверхность, под землей остались пять рабочих, обеспечивающих водоотведение. "Угрозы их жизни нет, участок проветривается. Также в шахте работают пять горноспасателей", — добавили в ведомстве.