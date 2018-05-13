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На шахте в Кузбассе произошло задымление
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На шахте «Грамотеинская» в Кузбассе произошло задымление 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Горняки шахты "Грамотеинская" в кузбасском городе Белово эвакуировались в воскресенье днём из-за задымления, никто не пострадал, сообщает пресс-служба региональной администрации.
"В 15.36 (11.36 мск) в оперативные службы поступил сигнал о задымлении в демонтажной камере шахты "Грамотеинская" в Белово. В шахте на тот момент находилось 59 человек. Никто не пострадал", — говорится в сообщении.
По данным властей, в 16.05 (12.05 мск) на шахту прибыли два отделения военизированного горноспасательного отряда (ВГСО), бригада медиков, оперативные подразделения МЧС.
Как уточнили в обладминистрации, 54 шахтера самостоятельно вышли на поверхность, под землей остались пять рабочих, обеспечивающих водоотведение. "Угрозы их жизни нет, участок проветривается. Также в шахте работают пять горноспасателей", — добавили в ведомстве.
Производственная мощность "Грамотеинской" составляет 2,5 миллиона тонн энергетического угля в год. По состоянию на конец 2017 года, актив контролировали структуры бизнесмена Александра Щукина.
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