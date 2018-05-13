«Представлял угрозу национальной безопасности»: что известно о напавшем с ножом на прохожих в Париже

Напавший с ножом на прохожих в Париже был известен французским спецслужбам. Об этом пишут местные СМИ. По их данным, мужчине был присвоен статус лица, представляющего угрозу национальной безопасности из-за близости к радикальным исламским кругам. Сообщается, что личность нападавшего уже установлена: им оказался выходец из Чечни 1997 года рождения. Посольство России в Париже уже запросило французские власти о гражданстве мужчины. По последним данным, в результате атаки в центре французской столицы 13 мая один человек погиб и четверо получили ранения.

Мужчина, который напал с ножом на прохожих в Париже, числился в базе французских спецслужб. Об этом сообщает Europe1.

По данным радиостанции, ему был присвоен статус лица, «представляющего угрозу национальной безопасности» (статус fiche S), из-за близости к радикальным исламистским кругам. Ранее RTL сообщала, что преступник не числился в этом списке.

По информации RTL, личность нападавшего уже установлена. Сообщается, что злоумышленник был выходцем из Чечни 1997 года рождения. Данных о том, получил ли он французское гражданство, нет.

Такие же данные приводит радиостанция Europe1 . Отмечается, что личность преступника удалось установить по отпечаткам пальцев, документов при нём не было.

Французский телеканал BFM отмечает, что есть «непрямые связи» между нападавшим и «человеком, находящимся в Сирии

Сообщается, что родители нападавшего помещены под стражу.

Посольство России в Париже уже запросило французские власти о гражданстве мужчины, совершившего нападение.

«Мы запросили французские власти информацию о гражданстве нападавшего, ждём ответа», — сообщили РИА Новости в дипломатическом представительстве.

Министр внутренних дел Франции Жерар Колон собрал в 11:00 мск срочное совещание после теракта в Париже. По данным СМИ, в совещании принимают участие помощники министра, представители всех разведслужб Франции, министерства юстиции , вооруженных сил, осуществляющих в стране антитеррористическое патрулирование.

Пострадавшие восстанавливаются

Инцидент произошёл 13 мая в центре Парижа в районе площади Опера. Мужчина, вооружённый ножом, атаковал прохожих. Полицейские попытались обезвредить злоумышленника с помощью электрошокера, а затем ликвидировали его двумя выстрелами.

В результате нападения погиб один человек, ещё четверо пострадали. По данным СМИ, погибшим оказался 29-летний мужчина.

По словам главы МВД Франции Жерара Коллона, жизнь пострадавших находится вне опасности. Как сообщает Le Figaro, министр рассказал, что при атаке серьёзно пострадали 34-летний мужчина и 54-летняя женщина. Их доставили в больницу Жоржа Помпиду в Париже. Ещё двоих — 26-летнюю женщину и 31-летнего мужчину — госпитализировали с менее тяжёлыми травмами.

прокуратуре усматривают в деле террористический след. По словам прокурора Парижа Франсуа Моленса, нападавший кричал «Аллах Акбар!». Кроме того, СМИ сообщили, что ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» *. Своё расследование начала антитеррористическая прокуратура.

Комментируя инцидент, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что подобные инциденты не станут препятствием в борьбе с «врагами свободы».

«От имени всех французов я отдаю должное мужеству полицейских, которые нейтрализовали террориста. Франция снова заплатила кровью, но не уступит ни на дюйм врагам свободы», — отметил он», — заявил президент.

Теракты во Франции

В последние годы во Франции участились случаи нападений на прохожих и представителей власти.

В ноябре 2015 года сторонники ИГ совершили серию терактов в Париже и Сен-Дени. Жертвами нападения стали 130 человек, более 350 пострадали. Террористы совершили взрывы у стадиона «Стад де Франс» и устроили бойню в концертном зале «Батаклан». Теракт стал крупнейшим за всю историю страны.

14 июля 2016 года водитель грузовика совершил наезд на толпу людей на набережной в Ницце . Жертвами атаки стали 84 человека, более 300 пострадали. Теракт совершил 31-летний житель Ниццы тунисского происхождения Мохамед Лахуайедж Бухлель. Ответственность взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

3 февраля 2017 года в Париже неизвестный с мачете в руках набросился на военный патруль недалеко от Лувра. Он был одет в чёрную футболку с черепом и выкрикивал «Аллах Акбар». В ответ военные открыли по нему огонь. Нападавший был госпитализирован.

Спустя два дня в Париже водитель открыл огонь по полицейским, остановившим его для проверки документов. Позднее он угнал другой автомобиль и напал на военнослужащих, охранявших аэропорт. Преступника застрелили на месте.

19 июня 2017 года водитель автомобиля Renault Megane протаранил фургон с полицейскими в Париже. Злоумышленник погиб в результате инцидента. По данным СМИ, ему был присвоен статус fiche S как человеку, представляющему потенциальную угрозу государственной безопасности.

9 августа 2017 года под Парижем неизвестный мужчина наехал на группу военнослужащих. Травмы получили шесть человек. Злоумышленника задержали спустя несколько дней.

23 марта 2018 года 26-летний марокканец Радуан Лакдим открыл огонь по спецназовцам в коммуне Каркасон, а затем взял в заложники двух человек в супермаркете в коммуне Треб во Франции.

Через некоторое время полиции удалось освободить заложников, а самого злоумышленника ликвидировали. В общей сложности при нападениях погибли три человека — пассажир машины, покупатель и сотрудник супермаркета. В ходе атак пострадали 16 человек.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.