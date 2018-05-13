Появились подробности о парижском террористе-чеченце

Стали известны подробности о личности парижского террориста-чеченца

Мужчина, напавший с ножом на прохожих в центре Парижа, был известен французским спецслужбам как потенциально представлявший угрозу госбезопасности. Об этом в воскресенье, 13 мая, сообщает радиостанция Europe 1

По данным радиостанции, нападавшему был присвоен статус S, то есть он представлял угрозу национальной безопасности. Отмечается, что мужчина был близок к кругам радикальных исламистов.

Кроме того, как уточняет телеканал BFMTV, нападавший имел некие «непрямые связи» с лицом, находящимся на территории Сирии

Ранее стало известно, что нападение на прохожих совершил 20-летний выходец из Чечни . При этом официальных данных о его гражданстве пока нет. Родители молодого человека были задержаны французской полицией и в настоящее время находятся под стражей, ведется их допрос.