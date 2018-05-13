«Идите, стреляйте!»: названо имя устроившего резню уроженца Чечни

радиостанция Europe 1. Мужчина, напавший на прохожих около Парижской оперы, был известен французским спецслужбам как потенциально представлявший угрозу госбезопасности из-за его близости к исламистским радикальным кругам, сообщает

В поле зрения спецслужб он попал из-за «косвенных связей с неким лицом, проживающим в Сирии ». Это произошло около года назад, сообщает телеканал BFMTV.

По данным Actu17, имя нападавшего — Хамзат Азимов. Мужчина родился в Чечне в 1997 году, у него французское гражданство, в Париже проживают и его родители, которые были помещены под стражу в воскресенье утром.

Никаких проблем с законом у него не было.

DIRECT 🇫🇷 Paris: Le terroriste Khamzat Asimov, a d'abord «attaqué des automobilistes» puis a ensuite «essayé de rentrer dans divers lieux festifs (bars et restaurants), pour essayer de faire un maximum de victimes.» (Loïc Travers / @alliancepolice) pic.twitter.com/u8a76Jooly— Actu17 (@Actu17) May 13, 2018

Инцидент произошел накануне вечером. Мужчина с криками «Аллах Акбар» нападал на прохожих у здания Парижской оперы. В результате погиб один человек, еще четверо ранены.

«Парень забежал в ресторан с криками о помощи, за ним шел другой парень, решительный, с кинжалом, — сказала женщина, ставшая очевидцем трагедии. — Он шел с каким-то остановившимся взглядом. У него была кровь на лице, некоторые из-за этого думали, что это жертва».

«Идите, стреляйте, я посажу вас!» — кричал нападавший приехавшим на место полицейским. Он продолжал идти в их сторону. Но офицер полиции выстрелил несколько раз и мужчина упал.

Прошло менее девяти минут между обращением в полицию и нейтрализацией убийцы.