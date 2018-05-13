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На Ямале при пожаре погибли четыре человека
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На Ямале при пожаре в административном здании погибли четыре человека 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Николай Хижняк
Четыре человека погибли, один госпитализирован в результате пожара в административном помещении в городе Муравленко (ЯНАО), сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе регионального управления МЧС.
В ведомстве уточнили, что сообщение о пожаре поступило в 1.01 по местному времени (23.01 мск). Горело деревянное двухэтажное здание на местной промзоне, в котором располагались административно-бытовые помещения.
В пресс-службе МЧС подчеркнули, что, прибыв на место, пожарные увидели открытое горение кровли и частично второго этажа, это "свидетельствует о позднем сообщении в пожарную охрану". Произвести боевую разведку всего здания не представлялось возможным из-за открытого огня и высокой температуры.
"В ходе тушения пожара найдены тела четырех мужчин без признаков жизни. Причину их смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Один мужчина доставлен в больницу с предварительным диагнозом "термический ожог кисти правой руки", — отметили в ведомстве.
По словам собеседника агентства, возгорание на площади 100 квадратных метров было ликвидировано в течение двух часов. На месте происшествия работают дознаватели, они устанавливают причины пожара.
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