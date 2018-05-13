«Он разгуливал с окровавленным ножом»: теракт в Париже

Преступник с ножом ворвался в толпу и начал наносить беспорядочные удары.

Запрещенная террористическая группировка «ИГИЛ» взяла на себя ответственность за теракт в Париже. Вооруженный ножом мужчина убил одного и ранил еще пятерых прохожих. Это произошло в субботу в половине десятого вечера, в самом центре французской столицы. Во втором округе, неподалеку от Гран-Опера.

Преступник с ножом ворвался в толпу и начал наносить беспорядочные удары. Десятки прохожих в панике бросились бежать. Многие пытались спрятаться в соседних магазинах и кафе.

«Я работал в ресторане и вдруг услышал, как закричала женщина. Она попыталась укрыться в нашем ресторане, но, к сожалению, не успела. Он догнал ее и напал. Затем началась паника, все кричали и пытались добраться до нашего ресторана. Одной женщине помог ее друг, им удалось уйти. А нападавший продолжал разгуливать со своим ножом в окровавленных руках, потом он пошел к магазинам, и мы увидели, как все бегут, а атакующий следует за ними», — рассказал очевидец Джонатан.

Полицейские прибыли на место резни уже через пять минут. Они окружили преступника. Но тот попытался напасть и на них — террориста застрелили. Никаких документов при нем не обнаружили Свидетели отмечают, что мужчина был одет в черное.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина с ножом напал на прохожих в центре Парижа.