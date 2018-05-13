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«Он разгуливал с окровавленным ножом»: теракт в Париже
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«Он разгуливал с окровавленным ножом»: теракт в Париже 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Преступник с ножом ворвался в толпу и начал наносить беспорядочные удары.
Запрещенная террористическая группировка «ИГИЛ» взяла на себя ответственность за теракт в Париже. Вооруженный ножом мужчина убил одного и ранил еще пятерых прохожих. Это произошло в субботу в половине десятого вечера, в самом центре французской столицы. Во втором округе, неподалеку от Гран-Опера.
Преступник с ножом ворвался в толпу и начал наносить беспорядочные удары. Десятки прохожих в панике бросились бежать. Многие пытались спрятаться в соседних магазинах и кафе.
«Я работал в ресторане и вдруг услышал, как закричала женщина. Она попыталась укрыться в нашем ресторане, но, к сожалению, не успела. Он догнал ее и напал. Затем началась паника, все кричали и пытались добраться до нашего ресторана. Одной женщине помог ее друг, им удалось уйти. А нападавший продолжал разгуливать со своим ножом в окровавленных руках, потом он пошел к магазинам, и мы увидели, как все бегут, а атакующий следует за ними», — рассказал очевидец Джонатан.
Полицейские прибыли на место резни уже через пять минут. Они окружили преступника. Но тот попытался напасть и на них — террориста застрелили. Никаких документов при нем не обнаружили Свидетели отмечают, что мужчина был одет в черное.
Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина с ножом напал на прохожих в центре Парижа.
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