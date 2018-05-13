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В Афганистане разбился военный вертолет
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На юге Афганистана разбился военный вертолет 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вертолет Афганской национальной армии (ANA) разбился при экстренной посадке в провинции Гильменд на юге Афганистана, передает агентство Пажвак со ссылкой на министерство обороны страны.
Инцидент произошел во время спецоперации в районе города Гиришк в ночь на воскресенье. По данным министерства обороны, причиной происшествия стала техническая неисправность. Экипаж воздушного судна после посадки эвакуировали в безопасное место, силовики уничтожили вертолет.
Как сообщил агентству анонимный источник в местных вооруженных силах, во время инцидента представители армии проводили рейд с целью задержать одного из командиров боевиков, но вертолет был сбит. Радикальное движение "Талибан"* заявило, что боевики сбили вертолет и убили всех военнослужащих на борту.
На октябрь в Афганистане запланировано проведение совмещенных выборов в парламент и окружные советы, регистрация избирателей в стране стартовала 14 апреля. После открытия регистрации избирателей президент Афганистана Ашраф Гани предложил радикальному движению "Талибан"* вернуться в мирный процесс в качестве политического движения и принять участие в выборах. Талибы ответили на предложение отказом.
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