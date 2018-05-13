В Афганистане разбился военный вертолет

На юге Афганистана разбился военный вертолет

Вертолет Афганской национальной армии (ANA) разбился при экстренной посадке в провинции Гильменд на юге Афганистана , передает агентство Пажвак со ссылкой на министерство обороны страны.

Инцидент произошел во время спецоперации в районе города Гиришк в ночь на воскресенье. По данным министерства обороны, причиной происшествия стала техническая неисправность. Экипаж воздушного судна после посадки эвакуировали в безопасное место, силовики уничтожили вертолет.

Как сообщил агентству анонимный источник в местных вооруженных силах, во время инцидента представители армии проводили рейд с целью задержать одного из командиров боевиков, но вертолет был сбит. Радикальное движение "Талибан" * заявило, что боевики сбили вертолет и убили всех военнослужащих на борту.