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Взрыв дома унес жизни трех человек в Индонезии
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Взрыв дома унес жизни трех человек в Индонезии 

360tv.ru
Фото: Reuters
В жилом доме в индонезийской провинции Восточная Ява вечером 13 мая произошел взрыв самодельного устройства, в результате чего погибли три человека, сообщила газета «Известия» со ссылкой на местные правоохранительные органы.
По информации издания, среди погибших есть несовершеннолетний. Двух маленьких детей из квартиры эвакуировали полицейские. Они не пострадали. Местом взрыва называется жилой комплекс города Сидоарджо на северо-западе страны.
В полиции заявили, что речь может идти о неудачной подготовке самодельного взрывного устройства, которое убило самих подрывников.
Ранее семья террористов совершила самоподрыв сразу в трех церквях в Индонезии.
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