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В Индонезии 9 человек погибли при взрывах в церквях
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В Индонезии взрывы в церквях унесли жизни девяти человек, сообщили СМИ 

РИА Новости 21 час назад
Фото: Reuters
Число погибших при взрывах в церквях на острове Ява в Индонезии возросло до девяти, 40 человек пострадали, сообщает местная газета Jakarta Globe в Twitter.
​Ранее агентство Синьхуа сообщало о шести погибших и 35 раненых.
"Бомбы разорвались в трех церквях в Сурабае, Восточной Яве, утром в воскресенье (13 мая). Полиция подтвердила (гибель — ред.) одного террориста-смертника. Жертвы и пострадавшие на данный момент: девять погибших, 40 раненых", — говорится в сообщении газеты.
Первый взрыв прогремел рядом с католической церковью Святой Марии в городе Сурабая на острове Ява в Индонезии в 07.15 утра по местному времени (05.15 мск), последующие два взрыва произошли с интервалами около пять минут. Второй взрыв прогремел в протестантской церкви в Джалан Дипонегоро (Jalan Diponegoro), третий в церкви пятидесятников на улице Арджуно (Arjunо).
Нападавшие были одеты как прихожане церкви и во время службы находились внутри церкви, после чего привели в действие бомбы. Полиция оцепила места происшествия для дальнейшего расследования.
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