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Неизвестный с ножом напал на прохожих в Париже
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Неизвестный с ножом напал на прохожих в Париже 

ТАСС 42 минуты назад
Фото: Reuters
Неизвестный мужчина напал в субботу вечером на прохожих на одной из улиц в центре Парижа, в результате чего один прохожий погиб, еще восемь получили ранения. Убит и нападавший, по которому открыл огонь патрульный полицейский. Такие обновленные данные озвучил телеканал BFM со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Инцидент произошел около 21:30 (22:30 мск) на улице Монсиньи во 2-м округе Парижа, неподалеку от здания парижской Оперы и престижных кварталов вокруг Вандомской площади. Согласно первым данным, вооруженный ножом злоумышленник устроил "беспорядочную резню", нанося удары прохожим. Ликвидировали его сотрудники муниципальной полиции, оказавшиеся поблизости.
В настоящий момент район происшествия полностью оцеплен полицией. На место направился прокурор Парижа, который в ближайшие минуты должен выступить с заявлением для журналистов.
"Приветствую быструю реакцию и хладнокровие стражей порядка, которые нейтрализовали нападавшего", — отреагировал на своей странице в Twitter глава МВД Франции Жерар Колон.
Никаких данных о личности нападавшего и мотивах его поступка на данный момент нет. Версия теракта официально пока также не рассматривается.
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