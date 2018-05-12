Ещё
На кассира завели дело за бесплатную раздачу товаров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На кассира завели дело за бесплатную раздачу товаров 

Российская Газета 59 минут назад
Фото: ТАСС
Полиция Санкт-Петербурга проводит проверку деятельности кассира, которая бесплатно раздавала продукты и товары пожилым покупателям магазина "Пятерочка", сообщили "РГ" в пресс-службе правоохранительного ведомства.
Скандал разгорелся еще в конце апреля, когда камеры видеонаблюдения, установленные в магазине на Будапештской улице, зафиксировали, что кассир бесплатно отпускает товар, не проводя его через кассу. Прибывшая по вызову участковая установила личность подозреваемой: это 42-летняя уроженка Узбекистана, зарегистрированная в городе Евпатория. В "Пятерочке" Санкт-Петербурга она работает с января текущего года.
В ходе проверки, подозреваемая призналась, что бесплатно выдавала продукты пожилым людям, поскольку она видела, что они не могут оплатить товар, и ей было их жалко. Женщина написала явку с повинной, в которой указала, что иногда брала товары и для себя: среди перечисленного продукты, краска для волос, туалетная бумага и стиральный порошок.
В настоящее время магазин проводит инвентаризацию, чтобы выявить точный список и общую стоимость нанесенного ущерба. Проверку проводит и полиция Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
Российская Газета: последние новости
В Сирии разбился российский вертолет, летчики погибли Китайский миллиардер получил в США тюремный срок за подкуп Нападение гепардов на туристов с ребенком попало на видео
Комментарии17
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ДНР заявили о больших потерях ВСУ под Горловкой357
Пугачева наплевала на проигравшую Самойлову313
Одну из богатейших украинок зарезали в Черногории99
Алина Кабаева отмечает юбилей71
Пугачева просила Самойлову не ехать на «Евровидение»101
Видео
01:32
Российские «Медведи» напугали американцев
Оружие Армия
00:48
Зачем россияне на 9 мая устраивают дебоши за границей
Общество Конфликты
01:43
В РФ отказались считать конкурентом газопровод TANAP
Экономика Компании
04:36
Украина нашла замену «надуманным героям» войны
В мире Украина
00:58
На Украине заявили о нехватке денег на Крым
В мире Компании
02:13
Ролик с поднявшим росгвардейца стал мемом
Общество
09:46
США захотели выйти из еще одного соглашения
США Армия
01:15
Пугачева просила Самойлову не ехать на «Евровидение»
Шоу-бизнес
00:16
Беременную Кудрявцеву поймали на обмане
Шоу-бизнес
00:11
NASA показало дыру на Солнце
Наука Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение