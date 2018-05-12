Отрубленные пальцы и переломы: до чего доводят квесты

Полеты с этажей и курсы антибиотиков: чем могут закончиться квесты

Отрубленные пальцы, сотрясение мозга, топоры в ноге и сломанные ребра — вот чем могут закончиться развлечения на квестах. Даже самые бесстрашные участники хоррор-игр в реальности не защищены от халатности актеров и железных крюков в заброшенных помещениях. Законодательство практически никак не регулирует сценарии и место проведения таких перфомансов. Как стало известно «Газете.Ru» , в столице будет создана специальная ассоциация, контролирующая безопасность площадок и самих квестов.

Следователи проводят проверку после того, как 14-летняя школьница споткнулась и ударилась головой о металлическую дверь во время прохождения квеста «Морг». Подростка госпитализировали с диагнозом «сотрясение головного мозга». Девушка участвовала в развлекательной игре вместе с друзьями еще 29 марта, однако дело поступило в СК лишь 8 мая. Правоохранители опрашивают организаторов квеста и других участников игры.

В мае стало известно о еще одном инциденте. Житель Ростова-на-Дону обратился в местную полиции после того, как на квесте ему отрубили топором часть среднего пальца. Выяснилось, что во время игры актер размахивал топором перед участником игры и задел его. У организаторов не оказалось поблизости аптечки — более того, они отказались вызвать скорую помощь и лишь спустя некоторое время сопроводили пострадавшего в медучреждение самостоятельно.

«Когда сотрудники полиции приехали на место происшествия и позвонили организаторам квеста, те сказали полицейским, что никаких происшествий у них не произошло. Организаторы не вступали с потерпевшим ни в какие переговоры, не подходили к нему, не приносили извинений», — рассказала РИА «Новости» знакомая обратившегося в полицию жителя Ростова-на-Дону.

Молодому человеку впоследствии провели операцию по частичной ампутации пострадавшего пальца. По словам пострадавшего, организаторы квеста не выходили на связь после инцидента.

Еще один инцидент произошел почти год назад. 1 июня 2017 года юная москвичка решила отметить с друзьями День защиты детей на квесте «Жилец». Игра закончилась для нее рваной раной на подбородке, восемью швами, а также недельным курсом антибиотиков.

«Было темно, не было никаких фонариков, нас привела одна из мам. Сказали, что ее никто не пустит, и мы сами пошли. Мы поднялись, я была предпоследней, все начали прыгать, я тоже прыгнула, упала, поняла, что я вся в крови и у меня сильно болит губа», — рассказала школьница.

По словам матери пострадавшей, организаторы игры выдали ее дочке перекись водорода и бинт. При этом скорую никто не вызывал — дети сообщили об инциденте родителям самостоятельно. Когда она сообщила организатору о том, что комната, где проводились квесты, небезопасна, тот, по ее словам, ответил: «да, что-то мы не уследили».

Как сообщили в московском управлении Роспотребнадзора, мать потерпевшей не оповестили о том, что дети в возрасте от 10 до 14 лет допускаются к игре только в сопровождении родителей. Кроме того, организаторы не ознакомили заказчика с правилами квеста в полном объеме. Такие нарушения и стали поводом для привлечения «Жильца» к административной ответственности по статье «О введении потребителей в заблуждение относительно потребительских свойств или качества услуги».

26 октября 2017 года следователи начали проверку московского квеста, восемь участников которого провалились под пол обветшалого здания на Варшавском шоссе. Трое пострадавших были доставлены в медучреждение.

По сценарию квеста «Слендермен» за участниками охотится человек в похоронном костюме без лица. В это время участники игры отгадывают различные головоломки. Во время квеста внезапно погас свет, и участники провалились под пол — они пролетели более шести метров со второго этажа на первый. Для кого-то полет закончился переломом ребер, для других — потерей сознания.

Один из пострадавших Алекс Бадалян до последнего думал, что все происходит по сценарию, он ждал, что по приземлении его ждет батут или что-то мягкое. Когда группа упала, то, по словам Бадаляна, рядом оказались работники столовой, «они в шоке вообще стояли». Позже подтянулись кареты скорой помощи и правоохранители, которые начали допрос организаторов квеста.

В марте 2017 года еще один квест завершился несчастный случаем. Жительница Санкт-Петербурга получила удар топором по ноге от актера, исполнявшего роль маньяка в игре. По сценарию хоррор-игры, ее участники попадают в одно помещение со злодеем. Девушка оказалась не пристегнутой и во время перформанса шевельнула ногой — и актер случайно ударил ее топором. Пострадавшая, по ее словам, на протяжении 5-10 минут говорила «маньяку», что ей больно, однако ни он, ни администраторы мероприятия не обратили на это внимания.

Шоу прекратилось после того, как девушка дозвонилась до друзей, находившихся в другой комнате. Ее госпитализировали в Мариинскую больницу. Девушку поставили на костыли и дали две недели на восстановление. Участники игры считают, что администрацией были нарушены правила безопасности — в том числе организаторы не сказали стоп-слово, которое могло бы они остановить игру сразу же после инцидента. Администрация квеста отказывается признавать свою ответственность за произошедшее.

Проведение квестов никак не регулируется законодательством, сообщил «Газете.Ru» адвокат Владимир Старинский

«Нет ни специальных ГОСТов, ни определения понятия «квест», не требуется лицензия для оказания таких услуг.

Но это не значит, что их проведение совсем вне правового поля. Закон о «Защите прав потребителей» устанавливает право потребителя на безопасность приобретаемого товара и оказываемой услуги», — объяснил юрист.

Организаторы квестов, как правило, берут расписку о том, что игроки сами отвечают за возможный вред здоровью, добавил он.

«Однако расписки вовсе не означают, что при получении серьезного вреда потребитель не может обратиться с жалобой в Роспотребназор. Также возможно предъявление иска к организаторам с требованием о возмещении ущерба, полученного из-за небезопасных условий квеста», — заявил он.

Старинский напомнил, что квесты являются развлекательной услугой, поэтому Роспотребнадзор проверяет все сценарии игр. По его мнению, в настоящий момент такая проверка не дает нужного результата.

«Возможно, стоит ввести не только законодательное понятие квестов, но и разбить их по категориям опасности, а для экстремальных квестов — установить обязательное лицензирование», — предложил юрист.

18% столичных квестов в реальности опасны для участников по своему сценарию. Об этом ранее заявлял председатель комиссии Мосгордумы по делам общественных объединений и религиозных организаций Антон Палеев . «В Москве примерно 1 тыс. с небольшим квестов. Только 18% потенциально опасны — в них входят различные перформансы и спортивная нагрузка», — объяснил Палеев.

Вопрос безопасности должна решить профессиональная ассоциация, регулирующая деятельность квестов. С предложением создать такой конгломерат осенью 2017 года выступил председатель комиссии городской думы. Тогда же началась разработка стандартов безопасности столичных квестов.

Палеев заявил «Газете.Ru», что в ближайшее время игроки рынка московских квестов расскажут о том, как удалось продвинуться в процессе создания ассоциации.

«Это корпоративный конгломерат, который сам контролирует работу своих членов с помощью экспертизы помещений и сценариев квеста на предмет безопасности. Параметров очень много. В ближайшее время будут результаты. У нас есть несколько крупных объединений, которые выдвинули инициативу создания ассоциации. Они прислали правила, которые я корректировал. Однако это небыстрый процесс. В краткосрочной перспективе, я думаю, за несколько месяцев они все это дело завершат. И в течение года-двух в Москве подобный бизнес станет безопасным», — рассказал он.

Независимые эксперты должны оказывать влияние на коммерческие структуры, считает Палеев.

«Когда ассоциация заработает в полную силу, пойдут первые результаты проверки, тогда коммерсанты возьмутся за ум и не будут предлагать свои услуги в непригодных помещениях», — объяснил он.

Председатель комиссии Мосгордумы отметил, что сегодня организаторы игр чаще всего отделываются штрафами. «Тем не менее к ним может быть применена уголовная ответственность, если будет выявлено, что они проявили халатность в обеспечении безопасности. Организаторы квестов боятся создания ассоциации. Ведь если она выносит заключение о нарушении определенными фирмами внутрикорпоративных правил, они отключаются от модераторов, не могут себя рекламировать, продавать билеты. Соответственно, бизнес накрывается медным тазом», — сообщил он.

Палеев рекомендует москвичам пока не ходить на неизвестные квесты. «Чем бы вас ни заманивали, это может быть реально опасно. Есть крупные квест-индустрии, они известны, на рынке существуют достаточно давно — их можно спокойно посещать. К лету в столице становится намного больше подвальных помещений с квестами — они могут заманивать интересным сценарием, ценой, но я настоятельно рекомендую воздержаться», — сообщил председатель комиссии Мосгордумы.

Для некоторых страх — это эмоциональная ценность, рассказала «Газете.Ru» психолог Арина Липкина . «Они хотят почувствовать встряску — то, что никогда не произойдет в реальной жизни. Такие люди в принципе склонны к экстремальным увлечениям. Чем выше переживаемое возбуждение, тем сильнее чувство облегчения. Популярность квестов также обусловлена тем, что они помогают справляться со страхами в реальной жизни. Хоррор-игра — это безопасный способ испытать эмоциональные удары, забыть неблагоприятные события», — объяснила она.

Кроме того, подчеркивает психолог, квесты помогают людям «почувствовать себя живыми».

«Существуют проблемы, когда человек не чувствует себя, своих эмоций. Это может быть связано c расстройствами, депрессивными состояниями. Испытывая страх, человек снова начинает ощущать жизнь. Когда игра заканчивается, он напоминает себе, что его настоящая жизнь не такая уж и плохая», — рассказала Липкина.

Однако участие в игре может привести к расстройству сна, повышенной тревожности, считает психолог.

«Эти эффекты могут выражаться как телесно, так и в виде необычных мыслей, которые ранее никогда не приходили в голову человека», — отметила она.

Специалист не рекомендует детям посещать подобные мероприятия.