Один человек погиб и один пострадал в ДТП на Новорижском шоссе в Подмосковье

Автомобиль ВАЗ‐2104 врезался в забор на 56‐м километре Новорижского шоссе в Подмосковье , в результате один человек погиб и один пострадал, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы областной Госавтоинспекции «В 08:45 поступила информация о ДТП на 56-м километре Новорижском шоссе, где автомобиль ВАЗ-2104 совершил наезд на препятствие. В результате аварии погиб один человек и еще один получил травмы», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства случившегося.