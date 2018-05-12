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Один человек погиб и один пострадал в ДТП на Новорижском шоссе в Подмосковье
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Один человек погиб и один пострадал в ДТП на Новорижском шоссе в Подмосковье 

РИАМО 22 часа назад
Автомобиль ВАЗ‐2104 врезался в забор на 56‐м километре Новорижского шоссе в Подмосковье, в результате один человек погиб и один пострадал, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы областной Госавтоинспекции.
«В 08:45 поступила информация о ДТП на 56-м километре Новорижском шоссе, где автомобиль ВАЗ-2104 совершил наезд на препятствие. В результате аварии погиб один человек и еще один получил травмы», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства случившегося.
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