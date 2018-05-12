В промышленном парке в Подмосковье произошёл пожар 

В промышленном парке, расположенном в Одинцовском районе Московской области, произошёл пожар, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
«12 мая в 07:50 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, Одинцовский муниципальный район, деревня Ликино, ул. Промышленная, дом 1», — говорится в сообщении.
Отмечается, что к настоящему времени пожар локализован на площади 600 кв.м.
В тушении принимают участие 11 единиц техники и 43 человека.
В апреле возгорание произошло на складе бывшего опытного завода в подмосковной Электростали.