В промышленном парке в Подмосковье произошёл пожар

«12 мая в 07:50 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, Одинцовский муниципальный район, деревня Ликино, ул. Промышленная, дом 1», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к настоящему времени пожар локализован на площади 600 кв.м.

В тушении принимают участие 11 единиц техники и 43 человека.

В апреле возгорание произошло на складе бывшего опытного завода в подмосковной Электростали.