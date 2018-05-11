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На Украине эвакуировали школу из-за неизвестного вещества
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На Украине почти 700 человек эвакуировали из школы из-за распыления неизвестного вещества 

RT на русском 51 минуту назад
Фото: © pavlogradmrada.dp.gov.ua
Распыление неизвестного вещества произошло в одной из школ города Павлоград Днепропетровской области Украины, эвакуированы почти 700 человек. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.
«Сегодня в 11:56 в Павлоградской общеобразовательной школе №15 произошло ЧП: в месте общего пользования неизвестный распылил вещество неизвестного происхождения, которое вызвало першение в горле и кашель», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение шести минут была проведена эвакуация учащихся, учителей и персонала школы — всего порядка 680 человек.
В настоящее время расследуются причины произошедшего.
Ранее в Италии более 500 учеников и учителей пострадали от слезоточивого газа.
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