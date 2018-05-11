На Украине эвакуировали школу из-за неизвестного вещества

На Украине почти 700 человек эвакуировали из школы из-за распыления неизвестного вещества

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Распыление неизвестного вещества произошло в одной из школ города Павлоград Днепропетровской области Украины , эвакуированы почти 700 человек. Об этом сообщает пресс-служба горсовета. «Сегодня в 11:56 в Павлоградской общеобразовательной школе №15 произошло ЧП: в месте общего пользования неизвестный распылил вещество неизвестного происхождения, которое вызвало першение в горле и кашель», — говорится в сообщении. Отмечается, что в течение шести минут была проведена эвакуация учащихся, учителей и персонала школы — всего порядка 680 человек. В настоящее время расследуются причины произошедшего. Ранее в Италии более 500 учеников и учителей пострадали от слезоточивого газа.