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Появилось видео нападения гепардов на туристов
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В Сети появилось видео нападения гепардов на туристов 

РИА Новости 2 часа назад
Семья французских туристов решила выйти из автомобиля во время сафари, после чего подверглась нападению гепардов, сообщает NOS. Инцидент произошел в парке Beekse Bergen в Нидерландах.
На опубликованных кадрах видно, что семья из пяти человек, включая ребенка, нарушила правила сафари-парка и покинула машину, попытавшись рассмотреть гепардов с небольшого расстояния. При этом сначала животные никак не реагировали на посетителей.
После этого туристы отъехали от хищников на небольшое расстояние, оставив автомобиль около дороги. Как только они вышли, гепарды бросились в их сторону. К счастью, французы смогли добежать до машины.
Сотрудники Beekse Bergen пояснили, что туристам повезло: гепарды не были голодными и не собирались охотиться.
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