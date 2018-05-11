Ещё
Предотвращен теракт на акции «Бессмертный полк»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Предотвращен теракт на акции «Бессмертный полк» 

Рамблер 58 минут назад
Фото: ТАСС
Террористы готовили атаку на акции «Бессмертный полк» в Москве
Замминистра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов заявил, что спецслужбы предотвратили теракт, который преступники планировали устроить во время акции «Бессмертный полк» в Москве. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Сыромолотова, террористы были обезврежены в преддверии 9 мая.
Замглавы МИДа рассказал, что сразу несколько групп террористов планировали устроить взрывы во время шествия. Для этого уже было приготовлено оружие.
Террористы направлялись в Москву из Нового Уренгоя. Правоохранители провели в городе около 17 обысков и задержали 20 человек.
>> «Бессмертный полк» побил рекорд
Заместитель министра добавил, что с 21 по 24 апреля было ликвидировано 26 террористов. Он напомнил, что в 2017 году группа террористов планировала устроить взрыв перед акцией «Бессмертный полк» в Санкт-Петербурге. По его словам, источник финансирования террористов был найден в Турции, а затем «резервную группу» удалось обнаружить в Сибири.
Ранее директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что с начала 2018 года спецслужба предотвратила шесть терактов на стадии подготовки, в том числе на избирательных участках в Ингушетии и Башкирии.
За 2017 год ФСБ предотвратила 18 крупных терактов. По словам Бортникова, террористы планировали устроить атаки в Москве во время новогодних праздников и на мартовских выборах президента.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Скоро суд над РФ»: Скрипка разозлил зрителей русофобией285
«Стремно очень»: Самойлова рассказала об обмане на «Евровидении»99
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову247
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост — взорвать или использовать267
Расходы на пенсии предложили урезать181
Видео
01:32
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути
Экономика Статьи
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
00:29
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову
Шоу-бизнес
03:39
«Скоро суд над РФ»: Скрипка разозлил зрителей русофобией
Шоу-бизнес
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:04
Студентка обнажилась во время доклада
Происшествия Общество
00:35
Меркель призвала не рассчитывать на США
В мире
03:14
Пригожин объяснил неудачу РФ на «Евровидении»
Шоу-бизнес
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
01:42
Оглашен приговор напавшему на Фельгенгауэр
Происшествия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение