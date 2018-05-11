Предотвращен теракт на акции «Бессмертный полк»

Террористы готовили атаку на акции «Бессмертный полк» в Москве

Замминистра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов заявил, что спецслужбы предотвратили теракт, который преступники планировали устроить во время акции «Бессмертный полк» в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Сыромолотова, террористы были обезврежены в преддверии 9 мая.

Замглавы МИДа рассказал, что сразу несколько групп террористов планировали устроить взрывы во время шествия. Для этого уже было приготовлено оружие.

Террористы направлялись в Москву из Нового Уренгоя. Правоохранители провели в городе около 17 обысков и задержали 20 человек.

Заместитель министра добавил, что с 21 по 24 апреля было ликвидировано 26 террористов. Он напомнил, что в 2017 году группа террористов планировала устроить взрыв перед акцией «Бессмертный полк» в Санкт-Петербурге. По его словам, источник финансирования террористов был найден в Турции, а затем «резервную группу» удалось обнаружить в Сибири.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что с начала 2018 года спецслужба предотвратила шесть терактов на стадии подготовки, в том числе на избирательных участках в Ингушетии и Башкирии.

За 2017 год ФСБ предотвратила 18 крупных терактов. По словам Бортникова, террористы планировали устроить атаки в Москве во время новогодних праздников и на мартовских выборах президента.