Теракт в Париже: Россия ждет ответа от Франции

Россия направила Франции запрос о гражданстве нападавшего в Париже

Посольство России в Париже отправило запрос французским властям о гражданстве злоумышленника, убившего ножом прохожего и ранившего еще четверых вечером 12 мая в центре французской столицы. Данное послание связано с сообщениями французских правоохранительных органов о том, что злоумышленник был выходцем из Чечни 1997 года рождения и его имя — Хамзат Азимов. В самой Чечне возмутились указанием французских СМИ на национальность преступника.

Посольство России в Париже отправило запрос французским властям о гражданстве злоумышленника, напавшего вечером 12 мая с ножом на прохожих в центре французской столицы, передает RT.

«Мы запросили у французских властей информацию о гражданстве нападавшего, ждем ответа», — рассказал представитель дипмиссии.

Данное послание связано с сообщениями французских правоохранительных органов о том, что личность нападавшего уже установлена. Портал Francetvinfo со ссылкой на источник в расследовании назвал имя предполагаемого террориста.

Это уроженец Чечни Хамзат Азимов 1997 года рождения. По словам собеседника издания, Азимов получил французское гражданство в 2010 году.

Известно также, что он числился в базе французских спецслужб. По данным французских СМИ, ему был присвоен статус лица, «представляющего угрозу национальной безопасности» (статус fiche S), из-за близости к радикальным исламистским кругам.

Как пишет французская пресса, к числу подозрительных 20-летний злоумышленник был отнесен из-за наличия у него связей с «неким человеком, находящимся в Сирийской Арабской Республике », передает ФАН.

Министр внутренних дел Франции Жерар Коллон утром 13 мая собрал срочное совещание после произошедшего. По данным СМИ, в нем приняли участие помощники министра, представители всех разведслужб Франции, министерства юстиции , вооруженных сил, осуществляющих в стране антитеррористическое патрулирование.

ЧП произошло во 2-м округе Парижа — злоумышленник с ножом убил одного человека и ранил еще четверых. Как сообщил около девяти вечера в субботу премьер-министр Франции Эдуард Филипп, нападение произошло возле площади Оперы — в месте, где много баров, ресторанов и театров.

Несколько свидетелей, в том числе иностранных туристов, утверждают, что слышали, как он кричал «Аллах Акбар».

В итоге патрулирующая проспект Оперы полиция расстреляла нападавшего.

«Сначала полицейские попытались остановить его и задержать, но он направился к ним, размахивая своим ножом», — рассказал источник, близкий к расследованию.

В результате нападения злоумышленника погиб 29-летний прохожий, еще два человека получили серьезные ранения: 34-летний мужчина сразу после инцидента был срочно доставлен в Европейский госпиталь имени Жоржа Помпиду. Также была госпитализирована 54-летняя женщина. Двое других пострадавших получили незначительные увечья.

Тяжелораненый ночью был прооперирован и «спасен», рассказал министр внутренних дел Франции Жерар Коллон. Жизнь других троих пострадавших «вне опасности», добавил он.

«В течение пяти минут после звонка полиция находилась на месте, и менее чем через девять минут нападавший был расстрелян. Такое оперативное реагирование наших правоохранителей явно помогло избежать более тяжелых последствий», — указал он.

Позднее Коллон дал высокую оценку действиям полицейских, которые обезвредили злоумышленника, и у себя в твиттере.

«Я приветствую хладнокровие и оперативность сил полиции, которые нейтрализовали нападавшего. Мои первые мысли — о жертвах этого отвратительного действия», — написал глава силового ведомства.

Вскоре источник в правоохранительных органах сообщил, что террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за эту атаку.

По словам прокурора Парижа Франсуа Моленса, правоохранительные органы выявили террористический след в случившемся. Моленс добавил, что антитеррористическая прокуратура начала расследование случившегося.

Комментируя произошедшее, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что подобные инциденты не станут препятствием в борьбе с «врагами свободы».

«От имени всех французов я отдаю должное мужеству полицейских, которые нейтрализовали террориста. Франция снова заплатила кровью, но не уступит ни на дюйм врагам свободы», — указал французский лидер.

Мэр Парижа Анн Идальго в твиттере выразила соболезнования семье погибшего в результате нападения.

«Наш город подвергся смертельному нападению. Мои мысли с семьей погибшего. Я также думаю о раненых и их близких. Я хочу сказать, что все парижане на их стороне», — написала мэр французской столицы.

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров также прокомментировал информацию о чеченском происхождении молодого человека, устроившего резню в Париже, передает НСН.

«Несмотря на наши увещевания о том, что терроризм не имеет ни религии, ни национальности, приходится констатировать факт оголтелого раздувания национальной или региональной принадлежности того или иного тяжкого преступления.

И особое место в истерии западных СМИ занимают именно чеченцы. И вот еще на что я хочу обратить внимание общественности. Почему западные правозащитники не трубят тревогу по поводу задержания родителей? Почему подобные профилактические действия в Чеченской Республике называют вопиющим нарушением прав человека, а в Европе — привычными мероприятиями силовиков? Я отвечу так — двойные стандарты», — заявил российский чиновник.