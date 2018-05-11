Решение по Навальному отложено

Тверской суд Москвы отложил на 15 мая рассмотрение административного дела в отношении Алексея Навального о повторной организации несанкционированного мероприятия в центре столицы 5 мая. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Отложить рассмотрение административного дела в отношении Навального на 15 мая, на 12:00 мск", — огласил определение судья Дмитрий Гордеев.

Такое решение суд принял в связи с тем, что по делу необходимо вызвать и допросить в качестве свидетелей сотрудников полиции, которые составили протокол в отношении Навального.