Решение по Навальному отложено 

Тверской суд Москвы отложил на 15 мая рассмотрение административного дела в отношении Алексея Навального о повторной организации несанкционированного мероприятия в центре столицы 5 мая. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Отложить рассмотрение административного дела в отношении Навального на 15 мая, на 12:00 мск", — огласил определение судья Дмитрий Гордеев.
Такое решение суд принял в связи с тем, что по делу необходимо вызвать и допросить в качестве свидетелей сотрудников полиции, которые составили протокол в отношении Навального.
5 мая в Москве прошла несогласованная акция протеста, в которой, по данным полиции, приняли участие около 1,5 тыс. человек. Около 300 человек, в том числе Навальный, были задержаны. Полиция составила протокол в отношении Навального по ч. 8 ст. 20.2 ("Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга") и по ч. 1 ст. 19.3 ("Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции") КоАП РФ. Его отпустили из ОВД в тот же день до рассмотрения административных протоколов в суде.