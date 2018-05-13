Ещё
Пять человек погибли при обрушении моста в Пакистане
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Донбассе идут интенсивные боевые действия
В Донбассе идут интенсивные боевые действия

Пять человек погибли при обрушении моста в Пакистане 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Flickr / Wasif Malik
По меньшей мере пять человек погибли при обрушении моста в долине Нилум в провинции Азад Кашмир на юге Пакистана, сообщает издание Pakistan Today со ссылкой на местные правоохранительные органы.
По данным полиции, во время инцидента на мосту через реку Нилум находилось 25 человек. Как минимум 20 из них упали в воду, и их унесло течением, когда мост обрушился в реку, не выдержав сильного напора воды. Пятеро из упавших в воду погибли.
Местные власти инициировали проведение спасательной операции, шесть человек были спасены, но проведение работ осложняют сильный ветер и низкая температура воды.
РИА Новости: последние новости
Из-за пожара в ТЦ "Времена года" в Москве эвакуировали более 150 человек Глава французского МВД проведет экстренное совещание после ЧП в Париже При нападении в Париже погиб один человек, четверо ранены
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве загорелся торговый центр58
В Донбассе идут интенсивные боевые действия341
Малахова сняли спящим в отеле с Цымбалюк-Романовской132
МИД РФ сообщил о провале Киева132
Найдено неожиданное объяснение провала Самойловой47
Видео
01:35
Малахова сняли спящим в отеле с Цымбалюк-Романовской
Шоу-бизнес
00:58
Украинских студентов отправили на практику в Крым
Украина В мире
02:14
«Идите, стреляйте!»: названо имя устроившего резню уроженца Чечни
Происшествия
00:54
Николаева возмутила подстава на «Евровидении»
Шоу-бизнес
01:55
В Донбассе идут интенсивные боевые действия
Украина В мире
03:56
Макарский срочно увез в больницу полумертвую жену
Шоу-бизнес
01:15
Найдено неожиданное объяснение провала Самойловой
Шоу-бизнес
01:14
Британия угодила в скандал на «Евровидении»
Шоу-бизнес
00:18
В Москве загорелся торговый центр
Происшествия Пожары
00:26
«У Москвы есть ответ США»
США Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение