Пять человек погибли при обрушении моста в Пакистане

По меньшей мере пять человек погибли при обрушении моста в долине Нилум в провинции Азад Кашмир на юге Пакистана , сообщает издание Pakistan Today со ссылкой на местные правоохранительные органы.

По данным полиции, во время инцидента на мосту через реку Нилум находилось 25 человек. Как минимум 20 из них упали в воду, и их унесло течением, когда мост обрушился в реку, не выдержав сильного напора воды. Пятеро из упавших в воду погибли.

Местные власти инициировали проведение спасательной операции, шесть человек были спасены, но проведение работ осложняют сильный ветер и низкая температура воды.