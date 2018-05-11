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Бабушка ударила ленивую внучку тапкой и угодила под арест
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Бабушка ударила ленивую внучку тапкой и угодила под арест 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Orlando Police Department
Пожилую американку арестовали за то, что она ударила по лицу тапкой свою взрослую внучку и позвонила спасателям, чтобы те вывели младшую родственницу из дома. Об этом сообщил новостной ресурс Fox 8.
Полицейское отделение города Дейтона-Бич, штат Флорида, подтвердило, что поместило под стражу 95-летнюю Хэтти Рейнольдс (Hattie Reynolds). Женщина заявила, что ударила 46-летнюю внучку, потому что ей надоело, что родственница целый день лежит в кровати и «напитывается воздухом из кондиционера».
Когда стражи порядка приехали на место происшествия, внучка заявила, что не хочет выдвигать обвинений, однако Рейнольдс все равно забрали из-за строгих законов штата о домашнем насилии. Полицейский офицер Крейг Капри (Craig Capri) отметил, что ему «было жаль бабушку, но полицейские выполняли свою работу согласно законам». По его словам, Рейнольдс освободили на следующий день под подписку о невыезде.
В начале мая сообщалось о том, что двух американских домохозяек арестовали за драку на сковородках. По какой причине началась потоасовка, не уточняется.
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