В Австралии найдены убитыми семь человек

В Австралии полиция обнаружила убитыми семь человек

В Западной Австралии полицейские обнаружили убитыми семь человек, в том числе четырех детей, сообщает Tweed Daily News.

Тела были обнаружены в населенном пункте Осмингтон. По словам комиссара местной полиции Криса Доусона, пятеро погибших были найдены внутри одного из домов, еще двое — снаружи.

На некоторых телах были обнаружены огнестрельные ранения, а на месте происшествия — оружие.

Полицейские пытаются установить родственников погибших. Причины произошедшего неизвестны.