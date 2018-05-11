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В Австралии найдены убитыми семь человек
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В Австралии полиция обнаружила убитыми семь человек 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Западной Австралии полицейские обнаружили убитыми семь человек, в том числе четырех детей, сообщает Tweed Daily News.
Тела были обнаружены в населенном пункте Осмингтон. По словам комиссара местной полиции Криса Доусона, пятеро погибших были найдены внутри одного из домов, еще двое — снаружи.
На некоторых телах были обнаружены огнестрельные ранения, а на месте происшествия — оружие.
Полицейские пытаются установить родственников погибших. Причины произошедшего неизвестны.
Ранее сообщалось, что недалеко от города Тистла-де-Герреро в штате Герреро на юго-западе Мексики в кузове грузовика обнаружены тела девяти человек.
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