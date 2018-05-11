Во Львове неизвестные сожгли цыганский табор

Инцидент произошел 9 мая. Преступники подожгли табор, расположенный рядом с поселком Рудное Железнодорожного района города Львова. Имущество цыган в результате было уничтожено, а жители были вынуждены покинуть поселение.

Денисова направила запрос руководству областного управления Национальной полиции с просьбой принять меры реагирования.