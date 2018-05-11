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Русских атаковали в Праге 9 мая
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Русских атаковали в Праге 9 мая 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россияне, праздновавшие в Праге День Победы, были атакованы местными жителями, протестовавшими против политики властей Чехии и присутствия членов Коммунистической партии в будущем правительстве, сообщает портал Around Prague.
Вечером 9 мая чехи требовали отставки премьер-министра Андрея Бабиша на Вацлавской площади, а россияне проезжали мимо на автомобилях с флагами России, СССР и георгиевскими лентами.
Местные сочли появление русских провокацией, начали бить по машинам и выкрикивать фразы «Чехия — не Россия», «Позор!», «Вон!», а также называли россиян «русскими свиньями».
При этом, судя по видеозаписи, опубликованной в социальных сетях, вместе с россиянами День Победы праздновали и украинцы.
В итоге в происходящее была вынуждена вмешаться полиция, так как жители чешской столицы перегородили проезд машинам россиян. Правоохранители отогнали протестующих, освободив дорогу.
Комментарии19  Ещё 2 источника 
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