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Отмечавшие 9 мая россияне «разгромили» отель в Турции
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Россияне разгромили отель в Турции 

Рамблер 11 часов назад
Фото: Reuters
Россияне отпраздновали 9 мая в Турции, практически "разгромив" отель. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила их соотечественница и очевидец произошедшего Юлия Шатова.
По ее словам, отмечать День Победы русские туристы начали еще 8-го, разбив стеклянную посуду и усыпав осколками дно общественного бассейна.
Утром следующего дня в других общедоступных местах россияне подключали переносные колонки к своим гаджетам и на полной громкости «крутили "День Победы" и прочие нетленки».
Весь день местные бары были заполнены отдыхающими гражданами России, которые громко сообщали всем остальным, что пьют «стоя, за великую Россию».
«Напоказ вываливается невоспитанность, наглость, злоба», — посетовала Шатова.
Ранее стало известно, что гораздо более мирное празднование россиянами 9 мая в Праге закончилось для них оскорблениями. Участники автопробега по чешской столице с российскими номерами были атакованы местными жителями, протестовавшими против политики властей Чехии, и названы в том числе «русскими свиньями».
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