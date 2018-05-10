Отмечавшие 9 мая россияне «разгромили» отель в Турции

Россияне разгромили отель в Турции

Россияне отпраздновали 9 мая в Турции , практически "разгромив" отель. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила их соотечественница и очевидец произошедшего Юлия Шатова.

По ее словам, отмечать День Победы русские туристы начали еще 8-го, разбив стеклянную посуду и усыпав осколками дно общественного бассейна.

Утром следующего дня в других общедоступных местах россияне подключали переносные колонки к своим гаджетам и на полной громкости «крутили "День Победы" и прочие нетленки».

Весь день местные бары были заполнены отдыхающими гражданами России , которые громко сообщали всем остальным, что пьют «стоя, за великую Россию».

«Напоказ вываливается невоспитанность, наглость, злоба», — посетовала Шатова.