В США пес подстрелил своего хозяина

Житель штата Айова Ричард Ремме получил огнестрельное ранение, играя с собакой, сообщает газета The Messenger.

Richard Remme continues recovering from his injury after his dog "shot him" yesterday… https://t.co/A4Ti33MMlN pic.twitter.com/7TBSuPsb30— The Messenger (@Messenger_News) 10 мая 2018 г.

Полицейским пострадавший рассказал, что его "подстрелил" собственный пес. Ремме лежал на диване и играл с питомцем. Пистолет находился в кобуре на поясе мужчины. Собака умудрилась снять оружие с предохранителя, подпрыгнула и задела спусковой крючок. Пуля попала мужчине в ногу.

Ранение оказалось несерьезным. Ремме понял, что произошло, только когда увидел на полу кровь.

"Я никогда о таком не слышал. Известны случаи, когда пистолеты падают на землю и выстреливают, но история с собакой — это что-то новенькое", — приводит газета слова начальника полиции округа Форт Додж Роджера Портера.

Правоохранители согласились, что выстрел произошел случайным образом. В полиции также отметили, что у мужчины были все необходимые лицензии на ношение и хранение оружия.