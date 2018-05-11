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В США пес подстрелил своего хозяина
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В США пес подстрелил своего хозяина 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Житель штата Айова Ричард Ремме получил огнестрельное ранение, играя с собакой, сообщает газета The Messenger.
Полицейским пострадавший рассказал, что его "подстрелил" собственный пес. Ремме лежал на диване и играл с питомцем. Пистолет находился в кобуре на поясе мужчины. Собака умудрилась снять оружие с предохранителя, подпрыгнула и задела спусковой крючок. Пуля попала мужчине в ногу.
Ранение оказалось несерьезным. Ремме понял, что произошло, только когда увидел на полу кровь.
"Я никогда о таком не слышал. Известны случаи, когда пистолеты падают на землю и выстреливают, но история с собакой — это что-то новенькое", — приводит газета слова начальника полиции округа Форт Додж Роджера Портера.
Правоохранители согласились, что выстрел произошел случайным образом. В полиции также отметили, что у мужчины были все необходимые лицензии на ношение и хранение оружия.
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