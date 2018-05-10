Пилотов самолетов ослепили лазером над Москвой 

Пилотов самолета, выполнявшего рейс из Владикавказа в Москву, ослепили лазером во время захода на посадку в аэропорту Внуково. Инцидент произошел в небе над населенным пунктом Апрелевка в Наро-Фоминском районе, сообщают «Известия»
Капитан воздушного судна доложил о случившемся диспетчерам. Лайнер сел в штатном режиме.
Ранее, в апреле, экипажи двух пассажирских самолетов заявили о том, что неизвестные пытались ослепить пилотов лазером во время полета над Москвой. Первое воздушное судно следовало из Дубая в аэропорт Внуково, второе — из Домодедово в Норильск.
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