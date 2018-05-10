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Лебедев жестко высказался о Параде Победы
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Лебедев жестко высказался о Параде Победы 

Рамблер 20 минут назад
Дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал Парад Победы, который вынужден был посмотреть во время завтрака в подмосковном отеле.
Сначала Лебедев выразил недовольство действиями министра обороны Сергея Шойгу, который перекрестился перед Успенским собором.
«Сначала камера задержалась на иконе, которую приделали к Спасским воротам. Потом она спустилась вниз — и в просвете ворот показались купола Успенского собора. Через секунду камера спустилась еще ниже — и там оказался ЗиЛ с Шойгу. Машина продвинулась на зрителя и тут случилось то, что я меньше всего ожидал — Шойгу перекрестился. "Боже, какой п***ц!" — подумал я», — написал Лебедев в своем блоге в «Живом журнале».
Затем он заявил, что никогда не носил георгиевскую ленточку и считает ее символом «таксистов и разнообразного быдла».
После этого Лебедев признался, что был «абсолютно нокаутирован и добит» тем, что во время исполнения гимна все посетители ресторана в отеле встали, хотя на столах «подсыхала нарезка сыра, колбасы и ветчины».
«Я вспомнил, что гожусь в диссиденты со стажем», — размышлял Лебедев.
Он заявил, что не вставал во время исполнения американского гимна, учась в США, не встал и сейчас.
«Может, придется и подольше посидеть. Но я не буду вставать во время гимна по телевизору. Я срал на чувства верующих, я — диссидент», — резюмировал дизайнер.
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