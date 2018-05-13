В Москве двое подростков выбросились с 14-го этажа

В Москве нашли привязанные друг к другу тела подростков

Из окна высотки на Истринской улице в Москве выпали юноша и девушка, им было по 17 лет, сообщает РЕН ТВ

Они скончались на месте от полученных травм. Информацию об обнаружении тел, по данным телеканала, подтвердили в столичном главке МВД

Со слов очевидцев, подростки были либо прикованы друг к другу наручниками, либо чем-то связаны, предположительно, веревкой. О том, что найденные тела были привязаны друг к другу, сообщает и агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Также РЕН ТВ сообщает, что на месте инцидента найдена прощальная записка, в которой говорится, что пара просит похоронить их вместе.