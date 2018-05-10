Малобродского увезли из СИЗО с подозрением на инфаркт

Малобродский находится в больнице с подозрением на инфаркт

Ранее Малобродскому стало плохо после того, как суд повторно отказался перевести его из СИЗО под домашний арест. Его адвокат сообщила, что обратилась к министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой с просьбой срочно решить вопрос о госпитализации Малобродского. Позднее врачи скорой помощи рекомендовали его госпитализировать.

"Да, нам известен факт того, что Малобродского отвезли из СИЗО в больницу, подозревают инфаркт. Однако подробностей о его нынешнем состоянии мы пока не знаем", — сообщил собеседник агентства.

По его словам, правозащитники уже давно отмечали, что состояние продюсера было неважным, однако им занимались медики СИЗО, причин для госпитализации они не находили.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора студии Юрия Итина . Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а Серебренников был помещен под домашний арест.

Позицию по Малобродскому Следственный комитет изменил в конце апреля, хотя до этого не раз добивался продления его ареста. Официально в СК РФ заявляют, что такое решение принято "с учетом возраста обвиняемого (60 лет) и состояния его здоровья". Генпрокуратура выступает против, поскольку, по ее мнению, следствие не представило никаких новых обстоятельств в пользу смягчения меры пресечения.

Сейчас фигурантов этого громкого дела знакомят с собранными следствием материалами дела, после чего оно должно поступить в суд для рассмотрения по существу. Речь идет о хищении 133 миллионов рублей. Все фигуранты, включая известного режиссера Кирилла Серебренникова, обвинения отвергают. Исключение — бывший бухгалтер Нина Масляева, давшая показания на других фигурантов.