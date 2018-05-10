Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое

Медведь по кличке Беркли выбрался из зоопарка и отправился дегустировать мороженое. Произошло это благодаря сотрудникам зоосада в канадской провинции Альберта. В выложенном в Сети видео показали эту поездку. На кадрах запечатлено, как годовалый хищник сидит на пассажирском сиденье автомобиля, а сотрудник ресторана, высунувшись из окна раздачи, кормит его десертом с ложки. Сотрудники зоопарка отметили, что дело происходило до открытия ресторана, а медведь был привязан цепью. Тем не менее, специалисты службы охраны дикой природы обвинили зоопарк в том, что они вывезли опасное животное без предупреждения. Директор учреждения признал вину, но сообщил, что в выезде медведя за территорию зоопарка ничего экстраординарного нет.