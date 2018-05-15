«Зимнюю вишню» начали сносить в прямом эфире

Утром во вторник, 15 мая, рабочие начали демонтаж полуразрушенного пожаром здания ТЦ «Зимняя вишня». Кемеровский портал A42.RU начал прямую видеотрансляцию сноса.
Круглосуточная трансляция ведется с двух камер.
Накануне и.о. губернатора Кузбасса Сергей Цивилев заявил, что здание ТЦ начнут сносить 15 мая. Он заверил, что власти урегулировали «принципиальные моменты» с собственниками, а Следственный комитет снял со здания арест.
Цивилев говорил, что расходы на снос ТЦ взяли на себя собственники. Они также подписали соглашения о передаче имущества городу на безвозмездной основе.
На месте торгового центра к 1 сентября планируют разбить сквер памяти погибших.
Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта, его жертвами стали 60 человек. Следователи сообщали, что ТЦ был возведен без разрешения на строительство.
«Московский комсомолец» писал, что здание, в котором расположился ТЦ, было построено в конце 60-х — начале 70-х под кондитерскую фабрику. В начале 2000-х годов оно простаивало, а в 2010-2011 годах его реконструировали, надстроив четвертый этаж и проведя внутреннюю перепланировку.