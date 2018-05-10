Россиянина попытались убить тактильным ядом

Для покушения на россиянина Винника планировалось использовать тактильный яд

Россиянин Александр Винник , арестованный по запросу США Греции , написал явку с повинной, из-за этого на него было совершено покушение с использованием тактильного яда.

Винник написал явку с повинной в России , в которой говорится, что он знает о преступлениях, совершенных в сфере финансовых технологий. Винник заявил, что готов дать показания в России и помочь в расследовании», — сообщил источник, передает РИА «Новости»

Сообщается, что речь может идти «об очень крупных суммах».

Кроме того, источник отметил, что заказ на убийство Винника был получен «по каналам, используемым профессиональными преступниками».

«Попытка убийства напрямую связана с поступившими от него в правоохранительные органы России заявлениями о преступлениях, затрагивающими широкий круг лиц», — пояснил он.

Отмечается, что ранее правоохранительные органы Греции получили данные о готовящемся отравлении Винника — в его вещи при помощи других заключенных планировалось втереть тактильный яд.

«Изготовить такой яд может лишь крупный специалист», — уточнил источник.

В тюрьме были приняты особые меры безопасности.

Ранее в четверг греческие правоохранители рассказали о попытке покушения на Винника, о которой им стало известно еще в начале года. Позже появились данные о заказчиках покушения.

Напомним, 11 октября 2017 года суд в Греции удовлетворил запрос Москвы об экстрадиции российского гражданина Александра Винника, который в США и России обвиняется в мошенничестве. Однако за неделю до этого суд в Салониках решил удовлетворить запрос США о выдаче Винника. Таким образом, по россиянину было принято два взаимоисключающих решения.