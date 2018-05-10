«Зашел в класс и начал стрелять»

Очередная стрельба в образовательном заведении произошла утром 10 мая. 17-летний студент колледжа в Новосибирской области напал на своих однокурсников, ранил одного и покончил жизнь самоубийством. Еще два ученика госпитализированы с переломами — они выпрыгнули из окна, пытаясь спастись от стрелка. По предварительным данным прокуратуры, причина такого поведения — личный конфликт молодого человека с однокурсником.

Студент-первокурсник Барабинского филиала Новосибирского колледжа транспортных технологий им. Н. А. Лунина ранил однокурсников и после этого покончил с собой. Об этом заявили в пресс-службе регионального правительства.

По данным Следственного комитета, 17-летний юноша принес в колледж огнестрельное оружие. Оно находилось у него в рюкзаке в разобранном виде, поэтому подозрений у охранников он не вызвал.

В коридоре — или же, по данным некоторых местных СМИ, в туалете учебного заведения — он собрал ружье, зашел в учебную аудиторию и открыл стрельбу.

В результате госпитализированы трое студентов колледжа транспортных технологий. Один из учащихся поступил в больницу с огнестрельным ранением руки, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко . В настоящее время медики проводят ему операцию.

Еще двое студентов, спасаясь от стрелка, выпрыгнули из окна аудитории — один получил перелом голеностопных суставов обеих нижних конечностей, другой — перелом стопы. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

Студентка первого курса колледжа в разговоре с «НГС-Новости» заявила, что, как только молодой человек зашел в класс, он сразу достал оружие и выстрелил наугад, попав в плечо однокурснику. Девушка подтвердила, что после инцидента учащиеся попытались убежать — несколько человек выпали из окна. По ее словам, виновник происшествия не пытался никого догнать.

По словам еще одного студента колледжа, стрелка в учебному заверении «никто не трогал».

«Он зашел в класс. Крикнул приветствие Гитлера и начал стрелять», — добавил очевидец в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом». Глава СКР Александр Бастрыкин поставил расследование ЧП на личный контроль.

На место инцидента прибыла прокуратура Новосибирской области. В ходе проверки будет дана оценка антитеррористической защищенности здания, а также работе органов системы профилактики и образовательному процессу, добавили в ведомстве.

прокуратуре отметили, что, по предварительным данным, причиной происшествия в барабинском колледже является личный конфликт.

Новосибирский колледж транспортных технологий, где произошла стрельбы в четверг — один самых старейших в регионе. Его открыли 95 лет назад. В учебном заведении готовят специалистов для работы на железной дороге — в том числе машинистов локомотивов и механиков.

Инцидент в Новосибирске — уже не первый случай стрельбы в российских школах за 2018 год. Так, 21 марта в городе Шадринск Курганской области 13-летняя девочка открыла стрельбу из пневматического пистолета. Пострадали учащиеся городской школы №15.

По данным мэра города Людмилы Новиковой, в нападении участвовало трое учениц — при этом две из них были двоюродными сестрами.

Одна девочка стреляла в учащихся из пневматического пистолета, а вторая вооружилась канцелярским ножом.

В результате атаки школьниц никто из учащихся не получил опасных для жизни травм.

«Синяки и ссадины получили семь учащихся», — заявили тогда в местном управлении МВД.

С начала 2018 года в России произошли еще две крупных атаки в школах. Одна из них — в Улан-Удэ , где 19 января девятиклассник с топором и «коктейлем Молотова» напал на учащихся седьмого класса и учителя. Итог — травмы у шести человек. А второй — в Перми , где 15 января двое подростков с ножами напали на учеников четвертого класса и учительницу. В результате пострадали 13 человек.

«Во-первых, индивидуальные особенности учащегося: из статистики нападений, в том числе в США, мы знаем, что более 70% нападавших были жертвами травли со стороны одноклассников, а также что более 80% из них в прошлом имели депрессивные эпизоды или социальные намерения и попытки.

Здесь стоит вопрос доступности профессиональной психологической и психиатрической помощи. Работа с «трудными» детьми — отдельный раздел профессиональных знаний и навыков, с которым порой не сталкиваются даже при учебе в престижных вузах», — заявила «Газете.Ru» специалист.

Во-вторых, по мнению психолога, важно обратиться к такому понятию, как школьный климат.

«Это про то, какие ценности транслируются в рамках школы, в общении учителей с детьми и между собой, насколько комфортно взаимодействовать всем в рамках учебного процесса.

И дети, и взрослые в современной школе находятся в ситуации жесткого давления и перегрузок.