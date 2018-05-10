Во Львове прогремел взрыв

Взрыв прогремел в одном из заведений общественного питания в украинском городе Львов , предварительно, из-за утечки газа, пострадала девушка, сообщается в четверг на сайте управления Национальной полиции Украины во Львовской области.

По данным ведомства, сообщение о взрыве в заведении общественного питания поступило около 05.35 (совпадает с мск). В результате взрыва пострадала 17-летняя жительница Львова.

"Врачи диагностировали у нее сотрясение головного мозга и ожог лица. Также предварительно установлено, что причиной взрыва могла стать утечка бытового газа", — говорится в сообщении ведомства.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.