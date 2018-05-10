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Убийца байкеров покончил с собой в СИЗО
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Убийца байкеров покончил с собой в СИЗО 

Рамблер 1 час назад
Фото: ВКонтакте
Убивший пятерых байкеров Илья Асеев совершил самоубийство, сообщил источник в правоохранительных органах агентству городских новостей «Москва».
По словам собеседника издания, минувшим вечером труп Асеева был найден в помещении санитарной обработки заключенных зеленоградского СИЗО-12.
Произошедшее стало поводом для проверки Следственного комитета, сотрудники которого уже осмотрели место суицида и опросили служащих следственного изолятора.
В мае 2016 года между Ильей Асеевым и мотоциклистами произошел конфликт в подмосковной деревне Челохово, после которого молодой человек пошел домой, взял охотничье ружье, вернулся и убил пятерых байкеров, не тронув при этом двух свидетельниц преступления.
В ноябре 2017-го Мособлсуд проговорил Асеева к пожизненному заключению в колонии особого режима и обязал заплатить семьям погибших по три миллиона рублей и возместить их траты на похороны.
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