Убийца байкеров покончил с собой в СИЗО

По словам собеседника издания, минувшим вечером труп Асеева был найден в помещении санитарной обработки заключенных зеленоградского СИЗО-12.

В мае 2016 года между Ильей Асеевым и мотоциклистами произошел конфликт в подмосковной деревне Челохово, после которого молодой человек пошел домой, взял охотничье ружье, вернулся и убил пятерых байкеров, не тронув при этом двух свидетельниц преступления.

В ноябре 2017-го Мособлсуд проговорил Асеева к пожизненному заключению в колонии особого режима и обязал заплатить семьям погибших по три миллиона рублей и возместить их траты на похороны.