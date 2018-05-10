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В петербургском Ростехнадзоре проходят обыски
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Дело на 4 миллиарда: ФСБ и полиция обыскивают питерский Ростехнадзор 

Вести.Ru 10 мая 2018
Фото: РИА Новости
В четверг утром сотрудники ФСБ совместно с полицией проводят обыски у главы Северо-Западного управления Ростехнадзора.
Как пишет "Фонтанка.ру", в четверг утром проходят обыски в здании Северо-Западного управления Ростехнадзора, а также по месту жительства главы ведомства Григория Слабикова и его дочери. Изданиесообщает, что следственные действия связаны с делом о хищении 4 миллиардов рублей у строительных саморегулируемых организаций Петербурга.
Представитель управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области​подтвердил факт участия своих сотрудников в проходящих мероприятиях, не комментируя их цель и результаты.
Пресс-секретарь Северо-Западного управления Ростехнадзора Татьяна Петрова, также подтвердила, что сотрудники ФСБ и полиция проводят следственные действия в здании Ростехнадзхора на Моховой улице в Петербурге. От комментариев и целей обысков представительница Ростехнадзора воздержалась.
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