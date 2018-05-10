В петербургском Ростехнадзоре проходят обыски

Дело на 4 миллиарда: ФСБ и полиция обыскивают питерский Ростехнадзор

В четверг утром сотрудники ФСБ совместно с полицией проводят обыски у главы Северо-Западного управления Ростехнадзора

Как пишет "Фонтанка.ру" , в четверг утром проходят обыски в здании Северо-Западного управления Ростехнадзора, а также по месту жительства главы ведомства Григория Слабикова и его дочери. Изданиесообщает, что следственные действия связаны с делом о хищении 4 миллиардов рублей у строительных саморегулируемых организаций Петербурга

Представитель управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области​подтвердил факт участия своих сотрудников в проходящих мероприятиях, не комментируя их цель и результаты.