Школьница попала из «Морга» в больницу

В Красноярске школьница попала с квеста «Морг» в больницу

Следователи выясняют обстоятельства инцидента со школьницей в Красноярске , которая во время прохождения квеста "Морг" получила сотрясение мозга и попала в больницу, сообщает в четверг региональный главк СК РФ

Инцидент произошел еще 29 марта, но данные поступили в Следственный комитет лишь 8 мая. По предварительным данным, 14-летняя школьница вместе с друзьями участвовала в развлекательной игре "Морг", которую проводили неустановленные организаторы.

"Во время прохождения квеста, находясь в темном помещении, девушка споткнулась и ударилась головой о металлическую дверь, после чего была госпитализирована с диагнозом "сотрясение головного мозга" в КМБК №20 имени И. С. Берзона", — говорится в релизе.

После выписки из больницы девушке назначили экспертизу, чтобы определить, насколько тяжелый вред был нанесен ее здоровью. Опрашиваются другие участники квеста и сотрудники, с которыми они держали связь до и во время игры.

Если будет найден состав какого-либо преступления, будет возбуждено уголовное дело.