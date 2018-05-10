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Школьница попала из «Морга» в больницу
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В Красноярске школьница попала с квеста «Морг» в больницу 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Следователи выясняют обстоятельства инцидента со школьницей в Красноярске, которая во время прохождения квеста "Морг" получила сотрясение мозга и попала в больницу, сообщает в четверг региональный главк СК РФ.
Инцидент произошел еще 29 марта, но данные поступили в Следственный комитет лишь 8 мая. По предварительным данным, 14-летняя школьница вместе с друзьями участвовала в развлекательной игре "Морг", которую проводили неустановленные организаторы.
"Во время прохождения квеста, находясь в темном помещении, девушка споткнулась и ударилась головой о металлическую дверь, после чего была госпитализирована с диагнозом "сотрясение головного мозга" в КМБК №20 имени И. С. Берзона", — говорится в релизе.
После выписки из больницы девушке назначили экспертизу, чтобы определить, насколько тяжелый вред был нанесен ее здоровью. Опрашиваются другие участники квеста и сотрудники, с которыми они держали связь до и во время игры.
Если будет найден состав какого-либо преступления, будет возбуждено уголовное дело.
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