Новосибирский студент устроил расстрел в колледже

Новосибирской области студент филиала колледжа транспортных технологий имени Лунина напал на однокурсника, а затем совершил самоубийство. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, это произошло во время занятий. В каком состоянии находится пострадавший студент, не уточняется. Он находится под особым контролем регионального министерства здравоохранения

По данным Telegram-канала «112», в молодого человека выстрелили, он получил ранение плеча. Сейчас ему делают операцию. Еще двое студентов выпрыгнули в окно, спасаясь от нападавшего. Канал утверждает, что нападавший пришел в колледж с отцовским ружьем МР-155.

Gorsite.ru уточняет, что и нападавший, и пострадавший — 15-летние ученики первого курса. По данным издания, сейчас правоохранители допрашивают сотрудников и преподавателей колледжа. В соцсетях появилась информация, что получивший ранение студент «часто донимал» нападавшего.