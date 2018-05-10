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Новосибирский студент устроил расстрел в колледже
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Новосибирский студент устроил расстрел в колледже 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТВ Центр
В Новосибирской области студент филиала колледжа транспортных технологий имени Лунина напал на однокурсника, а затем совершил самоубийство. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, это произошло во время занятий. В каком состоянии находится пострадавший студент, не уточняется. Он находится под особым контролем регионального министерства здравоохранения.
По данным Telegram-канала «112», в молодого человека выстрелили, он получил ранение плеча. Сейчас ему делают операцию. Еще двое студентов выпрыгнули в окно, спасаясь от нападавшего. Канал утверждает, что нападавший пришел в колледж с отцовским ружьем МР-155.
Gorsite.ru уточняет, что и нападавший, и пострадавший — 15-летние ученики первого курса. По данным издания, сейчас правоохранители допрашивают сотрудников и преподавателей колледжа. В соцсетях появилась информация, что получивший ранение студент «часто донимал» нападавшего.
Филиал Новосибирского колледжа транспортных технологий расположен в Барабинске. В учебном заведении готовят специалистов для работы на железной дороге — машинистов локомотивов, механиков и других профессионалов.
Комментарии33  Ещё 66 источников 
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