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Востриков обещает сенсацию о пожаре в «Зимней вишне»
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Потерявший семью Игорь Востриков обещает сенсацию о пожаре в ТРЦ в Кемерове 

Национальная Служба Новостей 3 часа назад
В полдень 10 мая в пресс-центре НСН начнется пресс-конференция Игоря Вострикова. В пожаре «Зимней вишней» в Кемерове он потерял всю семью: жену, троих детей и сестру.
Трагедия заставила Игоря провести свое расследование и выяснить, что же на самом деле помешало пожарным спасти посетителей ТЦ. Для этого Игорь Востриков создал и возглавил движение «ГЛАС НАРОДА».
Во время панихиды в Кемерове 4 мая Патриарх всея Руси Кирилл благословил Вострикова и дал высокую оценку его движению.
«Сейчас я вижу единственный смысл своей жизни в том, чтобы направить всю свою силу на благо общества. Я объявил, что хочу создать медиаплатформу, которая будет бороться именно с коррупцией и прочими моментами, я бы хотел от вас услышать благословение на мою деятельность», — попросил Востриков на панихиде.
На пресс-конференции НСН, за ходом которой можно следить на сайте NSN.FM, Востриков пообещал обнародовать сенсационные результаты расследования.
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