В США аллигатор утащил под воду подростка

Спасательные службы штата Флорида ищут подростка, который, согласно данным очевидцев, упал в озеро, крича о том, что его схватил аллигатор, сообщает телеканал WKMG-TV со ссылкой на местные власти.

Представители властей собрались у предполагаемого места нападения в округе Орандж, штат Флорида, около полудня (19.00 мск). Как заявил представитель округа Джефф Уильямсон, местный житель услышал со стороны озера крики, увидел, как мальчик ушел под воду, и вызвал спасателей.

"Я слышал "Он схватил меня!" и много криков", — сказал местный житель.

Власти не исключают, что мальчика утащил под воду аллигатор, но пока не могут подтвердить этот факт. Ранее местные жители сообщали, что видели в озере аллигатора длиной около 1,8 метра.