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Посольство Латвии в Москве подверглось нападению
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Посольство Латвии в Москве подверглось нападению 

360tv.ru 1 час назад
Фото: кадр видео
Нападение совершено в среду на посольство Латвии в Москве. Об этом сообщил министр иностранных дел этой балтийской республики Эдгарс Ринкевичс на своей странице в Twitter.
"Сегодня вечером произошло нападение на посольство Латвии в Москве, нападающие задержаны. Будем вручать ноту Министерству иностранных дел России, требуя обеспечить безопасность и неприкосновенность дипломатических представительств. Такие провокации недопустимы, Россия должна предпринять соответствующие меры", — написал глава внешнеполитического ведомства.
В свою очередь пресс-секретарь МИД Латвии Гинтс Егерманис сообщил местному новостному агентству LETA, что инцидент произошел около 17:30 (время совпадает с мск). Нападение на здание диппредставительства республики в Москве совершили четыре-пять человек, которые бросили в здание несколько дымовых шашек и файеров. Один из правонарушителей также пытался при помощи баллона с черной краской сделать надпись на здании посольства. Вандалы сразу же после этого были задержаны, их мотивы пока неизвестны.
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