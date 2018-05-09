Посольство Латвии в Москве подверглось нападению 

Нападение совершено в среду на посольство Латвии в Москве. Об этом сообщил министр иностранных дел этой балтийской республики Эдгарс Ринкевичс на своей странице в Twitter.
"Сегодня вечером произошло нападение на посольство Латвии в Москве, нападающие задержаны. Будем вручать ноту Министерству иностранных дел России, требуя обеспечить безопасность и неприкосновенность дипломатических представительств. Такие провокации недопустимы, Россия должна предпринять соответствующие меры", — написал глава внешнеполитического ведомства.
Šovakar noticis uzbrukums Latvijas vēstniecībai Maskavā, uzbrucēji aizturēti, iesniegsim notu Krievijas Ārlietu ministrijai, pieprasot nodrošināt diplomātiskās pārstāvniecības drošību un neaizskaramību. Šādas provokācijas nav pieļaujamas, Krievijai attiecīgi jārīkojas— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) May 9, 2018
В свою очередь пресс-секретарь МИД Латвии Гинтс Егерманис сообщил местному новостному агентству LETA, что инцидент произошел около 17:30 (время совпадает с мск). Нападение на здание диппредставительства республики в Москве совершили четыре-пять человек, которые бросили в здание несколько дымовых шашек и файеров. Один из правонарушителей также пытался при помощи баллона с черной краской сделать надпись на здании посольства. Вандалы сразу же после этого были задержаны, их мотивы пока неизвестны.