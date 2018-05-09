Посольство Латвии в Москве подверглось нападению

Нападение совершено в среду на посольство Латвии Москве . Об этом сообщил министр иностранных дел этой балтийской республики Эдгарс Ринкевичс на своей странице в Twitter.

Šovakar noticis uzbrukums Latvijas vēstniecībai Maskavā, uzbrucēji aizturēti, iesniegsim notu Krievijas Ārlietu ministrijai, pieprasot nodrošināt diplomātiskās pārstāvniecības drošību un neaizskaramību. Šādas provokācijas nav pieļaujamas, Krievijai attiecīgi jārīkojas— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) May 9, 2018 "Сегодня вечером произошло нападение на посольство Латвии в Москве, нападающие задержаны. Будем вручать ноту Министерству иностранных дел России , требуя обеспечить безопасность и неприкосновенность дипломатических представительств. Такие провокации недопустимы, Россия должна предпринять соответствующие меры", — написал глава внешнеполитического ведомства.

В свою очередь пресс-секретарь МИД Латвии Гинтс Егерманис сообщил местному новостному агентству LETA, что инцидент произошел около 17:30 (время совпадает с мск). Нападение на здание диппредставительства республики в Москве совершили четыре-пять человек, которые бросили в здание несколько дымовых шашек и файеров. Один из правонарушителей также пытался при помощи баллона с черной краской сделать надпись на здании посольства. Вандалы сразу же после этого были задержаны, их мотивы пока неизвестны.