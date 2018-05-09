На Украине напали на российского политика

На Украине напали на главу отделения Россотрудничества

Украинские радикалы напали на руководителя представительства Россотрудничества Константина Воробьева . Организация С14, причастная к атаке, поддерживается украинской службой безопасности. Это не первый случай ее нападения на российского политика. Подобный прецедент произошел в феврале этого года в Киеве.

В Киеве 9 мая украинские радикалы напали на руководителя представительства Россотрудничества Константина Воробьева. Они облили его зеленкой.

«Я как раз пытался ехать к месту, где собираются киевляне традиционно девятого мая утром, и вместе с коллегами и друзьями возложить цветы к Вечному огню и к памятнику Николая Ватутина. На выходе из подъезда на меня напали сзади несколько человек и облили нечистотами и зеленкой», — сообщил Воробьев.

Дипломат отметил, что националисты следили за ним и знали, когда и где на него напасть. По его словам, на Украине он имеет дипломатический статус. Воробьев заявил, что собирается обратиться в полицию по факту атаки, при этом серьезной реакции правоохранителей, как он сам утверждает, можно не ждать, так как это уже не в первый раз, и виновники до сих пор не наказаны.

Нападавшие являются членами организации С14 [«Сич»], заявила пресс-секретарь представительства Светлана Буланенко.

Фотографии происшествия радикалы опубликовали на странице в фейсбуке. Воробьев сообщил, что посольство России направит ноту протеста в МИД Украины по факту произошедшего.

«Посольство среагирует, в ближайшие часы будет направлена нота в МИД Украины — понятно, какого содержания, будет сделано заявление в полицию, будут озвучены требования привлечь к ответственности тех, кто совершил это хулиганское действие, ну и так далее, как положено по процедуре», — заявил он.

В связи с инцидентом на место происшествия выезжал патруль, однако заявление в полицию не поступило. Об этом агентству «Интерфакс-Украина» сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Отметим, что группировка С14 активно сотрудничает с СБУ и иногда даже получает государственные гранты. Об этом еще в конце 2017 года сообщил ее лидер Евгений Карась . При этом ничего не помешало Консорциуму по изучению и анализу терроризма при университете штата Мэриленд внести группировку в список террористических организаций.

Случаи нападения украинских националистов на российские учреждения неоднократно повторялись. Так, 18 февраля они разгромили офис Сбербанка России в центре Киева. Нападавшие также бросили булыжник в окно офиса Альфа-банка на Крещатике по пути к зданию Россотрудничества. После нападения на здание центра радикалы выбили окна и повредили дверь.

При этом наряд полиции, который несет службу возле здания Россотрудничества, не пытался каким-либо образом вмешаться в происходящее. Нападавшими оказались члены националистической группировки «Организация украинских националистов» [организация запрещена в России].

Украинские националисты нападали на здание представительства Россотрудничества в Киеве еще за день до этого. Об этом также сообщила пресс-секретарь «Россотрудничества» Буланенко. Она отметила, что нападающими оказались представители той самой националистической организации С14.

«Их было около 30 человек, радикалы смогли проникнуть в здание», — сообщила Буланенко.

Видеозапись нападения разместили в фейсбуке. На кадрах видно, что националисты разрисовали стены черной и красной краской, изображая на их оскорбительные лозунги и надписи. Они также забрызгали баллончиками видеокамеры. Кроме того, нападавшие осквернили флаг России.

В момент происшествия в здание вошел руководитель представительства Россотрудничества Константин Воробьев. Националисты грубо разговаривали с ним и оскорбляли, используя нецензурную лексику. По факту нападения представительство обратилось в полицию Киева, отметил Воробьев.

«Радикалы ворвались в здание, нанесли материальный ущерб, угрожали физической расправой. В это время в здании находились около 50 детей, они очень напуганы», — сообщил он.

Дипломат также подчеркнул, что радикалы в течение 30 минут продолжали вести себя аморально, а также выкрикивали экстремистские лозунги в адрес России. Организатором акции выступал депутат Радикальной партии Андрей Лозовой

Посольство России на Украине тогда отправило в МИД Украины ноту протеста по факту нападения радикалов на здание Россотрудничества в Киеве. Российские дипломаты потребовали от Киева привлечь к ответственности всех причастных к нападению, сказали в пресс-службе посольства.

«Призываем украинские власти дать соответствующие правовые оценки действиям радикалов, привлечь зачинщиков и участников погрома к ответственности, а также принять исчерпывающие и действенные меры по недопущению подобных акций в будущем. Посольство направило в МИД Украины ноту протеста», — было написано в заявлении.

Российское дипведомство возмутила «очередная наглая агрессивная выходка в отношении РЦНК, проведенная в нарушение положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и двустороннего межправительственного Соглашения о создании и функционировании культурных центров 1998 года».