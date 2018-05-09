На металлургическом заводе в Бельгии прогремел взрыв

Взрыв в результате возгорания резервуара с газом произошел в среду утром на металлургическом предприятии компании Aperam в бельгийском городе Шатле, сообщила телерадиокомпания RTL

По ее данным, ранения получили, по меньшей мере, трое из 600 работников завода, персонал был срочно эвакуирован. В качестве меры предосторожности было также решено эвакуировать работников и пассажиров, расположенной в 300 метрах от предприятия железнодорожной станции.