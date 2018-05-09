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На металлургическом заводе в Бельгии прогремел взрыв
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На металлургическом заводе в Бельгии прогремел взрыв 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: Flickr / ➨ Redvers
Взрыв в результате возгорания резервуара с газом произошел в среду утром на металлургическом предприятии компании Aperam в бельгийском городе Шатле, сообщила телерадиокомпания RTL.
По ее данным, ранения получили, по меньшей мере, трое из 600 работников завода, персонал был срочно эвакуирован. В качестве меры предосторожности было также решено эвакуировать работников и пассажиров, расположенной в 300 метрах от предприятия железнодорожной станции.
На данный момент пожарные уже ликвидировали очаг возгорания. Дым от пожара признан не токсичным, угрозы для здоровья людей нет, сообщили РИА Новости в администрации Шатле.
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