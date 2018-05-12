В Екатеринбурге опять начали взрывать телебашню

Екатеринбурге продолжился демонтаж недостроенной телебашни, стартовавший 24 марта. После взрыва основания обломки попали на парковку соседнего жилого комплекса, повредив припаркованные автомобили, сообщает E1.ru.

«Сегодня в 7–8 утра снова был хлопок, их слышно довольно часто. А потом в чате жильцов появились фотографии разбитой машины. Ее хозяина сейчас ищут. Машина стояла на парковке жилого комплекса под шлагбаумом», — рассказал местный житель.

Отмечается, что осколки попали в лобовые стекла нескольких автомобилей, оставив дырки и трещины.

Уральская горно-металлургическая компания , которая занимается сносом башни, пообещала компенсировать автовладельцам нанесенный ущерб. На месте постройки планируют создать ледовый дворец для клуба Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист».