Сорванца чуть не смыло в канализацию 

В Китае неравнодушные прохожие смогли предотвратить трагедию. Чрезвычайное происшествие запечатлела камера уличного видеонаблюдения. В городе Цзяншань одиннадцатилетнего парнишку чуть не смыло в канализационный сток. Во время наводнения мальчик упал в канаву ливневой канализации. Поначалу ему удавалось держаться за бетонное ограждение, но течение было очень сильным, поэтому ребёнок ослаб и отпустил навес. Вода потащила его к стоку. Очевидцы рассказывают, что мальчик всё время кричал и просил его спасти. К счастью, поблизости оказались его родители и прохожие, которые помогли ребёнку. Вместе им удалось вытащить его из воды. Отмечается, что парнишка почти не пострадал — он отделался сильным испугом и несколькими синяками.