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Памятник Коневу осквернили в Праге
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Памятник Коневу осквернили в Праге 

Национальная Служба Новостей 7 часов назад
Фото: nsn.fm
Посольство Российской Федерации в Чехии потребовало привлечь к ответственности организаторов осквернения в Праге памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу. В обращении в МИД республики содержится призыв провести тщательное расследование этого инцидента. Об этом сообщает Телеканал 360 со ссылкой на официального представителя российского посольства Алексея Колмакова.
Неизвестные облили монумент розовой краской. Диппредставительство немедленно связалось с мэрией Праги по факту осквернения памятника. Городские власти пообещали дипломатам, что он будет оперативно отмыт. Посольство РФ призвало принять соответствующие меры, чтобы акт ванализма больше не повторился.
Именно войска под командованием маршала Конева в мае 1945 года выбили немецких нацистов из Праги. Памятник был воздвигнут в 1980 году и уже несколько раз подвергался осквернению.
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Комментарии2  Ещё 20 источников 
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