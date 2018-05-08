Памятник Коневу осквернили в Праге

Неизвестные облили монумент розовой краской. Диппредставительство немедленно связалось с мэрией Праги по факту осквернения памятника. Городские власти пообещали дипломатам, что он будет оперативно отмыт. Посольство РФ призвало принять соответствующие меры, чтобы акт ванализма больше не повторился.

Именно войска под командованием маршала Конева в мае 1945 года выбили немецких нацистов из Праги. Памятник был воздвигнут в 1980 году и уже несколько раз подвергался осквернению.